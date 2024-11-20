سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-11-2024 مقابل الجنيه المصري

أعلنت البنوك المصرية آخر تحديث حول سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-11-2024 مقابل الجنيه المصري، مسجلا 13.18 جنيه للشراء، مقابل 13.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث عبر مواقع البنوك، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 13.18 جنيه للشراء، وللبيع سجل 13.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.16 جنيه للشراء، وللبيع سجل 13.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.19 جنيه للشراء، وللبيع سجل 13.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.15 جنيه للشراء، وللبيع سجل 13.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.14 جنيه للشراء، وللبيع سجل 13.20 جنيه