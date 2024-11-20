خبير مجوهرات يكشف طريقة حساب مصنعية المشغولات الذهبية.. لا تتعدى الـ10%

تختلف أسعار شراء الذهب بشكل كبير عن السعر المعلن من قبل بورصة الذهب، نتيجة إضافة سعر المصنعية والضريبة والدمغة، والتي تتفاوت أسعارها من محل صاغة لآخر ومن مشغول لآخر، ما قد يسبب بعض الالتباس للعملاء، ولتجنب الوقوع في فخ الأسعار المبالغ فيها أو عدم فهم كيفية تحديد هذه المصنعية.

وقال المهندس سعيد إمبابي، الخبير في مجال وأبحاث الذهب في الأسواق وتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن مصنعية الذهب هي القيمة التي تضاف على السعر الرسمي للذهب والمعلن في البورصة، والتي تمثل قيمة العمل على المشغول.

مصر أرخص الدولة لسعر المصنعية

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مصنعية جرام الذهب في مصر تعتبر هي الأرخص مقارنة بمصنعية جرام الذهب في الأسواق الدولية، وذلك لوجود تنافس كبير في السوق المحلية وكثرة الشركات ومصانع الذهب.

وأشار إلى أن قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية تتحدد بحسب المشغول نفسه، وطبيعة صنعه، إذ تصنع بعض النشغولات يدويا في ورش العمل، ما تحتاج إلى جهد أكبر ووقت أكثر، لذلك تكون مصنعية الذهب المشغول في المصانع أقل من المشغولات المصنعة يدويا.

قيمة المصنعية لا تتعدى الـ10%

وأوضح أن قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية عادة لا تتعدى الـ10% من قيمة أو سعر المشغول، ويمكن معرفة قيمتها من الصانع من خلال السؤال عن سعر الشاشة، وهو سعر الذهب للجرام دون إضافة أي رسوم، وطرحه من سعر الشراء الذي أفصح عنه الصانع للجرام، ومن خلال ذلك يمكن معرفة قيمة المصنعية بالتفصيل، مضاف إليها الدمغة والضريبة، وتحتسب المصنعية على كل جرام من الذهب.