أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مصر.. تحديث جديد لعيار 21

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مصر في محلات الصاغة، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 3700 جنيه للشراء دون مصنعية وذلك خلال بداية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وواصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، خلال بداية التعاملات اليومية في محلات الصاغة المصرية استقرارها، وفقًا لآخر تحديث معلن من جانب شعبة الذهب، ومؤسسة جولد بيلون، سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ما يلي:

سعر الذهب عيار 24 في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 4229 جنيهًا للشراء دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

بكام سعر جرام الذهب عيار 21 ؟

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه للشراء دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3171 جنيهًا للشراء دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2467 جنيهًا للشراء دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

الجنيه الذهب اليوم

فيما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له نحو 29600 جنيه للشراء، فيما سجلت الأوقية نحو 2632 دولارًا للشراء.