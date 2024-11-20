القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم في محافظة الجيزة ولديه معلومات جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال الصفة.

وتهدف الجريمة إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 19 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.