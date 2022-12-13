رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على محتال بتهمة غسيل 1.5 مليون جنيه حصيلة النصب على الشركات

كتب:

 محمد بركات
12:21 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
غسيل أموال ــ صورة أرشيفية

غسيل أموال ــ صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى.. بلغ إجماليها 1,5 مليون جنيه.

وقال بيان للوزارة انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.. وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة.

ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(1,5مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط شخص في كفر الشيخ بتهمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه 

حبس المتهمين بقضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه.. العقوبة تصل إلى 7 سنوات

القبض على 7 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

القبض على مستريح في الدقهلية.. غسل 10 ملايين جنيه من أموال ضحاياه
بقلم  محمد بركات