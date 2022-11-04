القبض على محتال في الإسكندرية.. ارتكب 12 واقعة نصب عبر «فيس بوك»

تمكنت الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الإجتماعى.

تفاصيل الواقعة

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضطلاع مجهول بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج للعديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، لبيع مُستلزمات أجهزة حاسب آلى ، مما مكنه من إستدراج عدد منهم والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونى إلا أنهم فوجئوا عقب التحويل بتعرضهم لوقائع نصب.

تحديد مرتكب الواقعة

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مُرتكب تلك الوقائع (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، وتبين إرتكابه (12) واقعة نصب بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول وجهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.