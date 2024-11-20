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الكنيسة الأرثوذكسية تطلق الموقع الإلكتروني الأول للرعاية الاجتماعية

كتب:

مريم شريف
12:44 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
مسؤولو خدمات الرعاية الاجتماعية

مسؤولو خدمات الرعاية الاجتماعية

أطلقت سكرتارية البابا تواضروس الثاني للرعاية الاجتماعية، الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمات الرعاية الاجتماعية، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الثاني عشر لجلوس البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مار مرقس الرسول.

الكنيسة الأرثوذكسية تحرص على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية

ويأتي إطلاق الموقع في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تقديم خدماتها الرعوية والاجتماعية بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز التواصل مع جميع أبناء الكنيسة والشعب؛ إذ يتيح الموقع للمستخدمين الوصول إلى معلومات شاملة حول أنشطة وبرامج السكرتارية، والخدمات الاجتماعية المقدمة، بالإضافة إلى متابعة الفعاليات والبرامج التي تساهم في تحسين أوضاع الأفراد والعائلات في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية.

خدمات الرعاية الاجتماعية ترتكز على 10 مبادئ

يذكر أن خدمات الرعاية الاجتماعية ترتكز على 10 مبادئ أساسية وهي «لا يحرم مسيحي من كنيسة – لا يحرم جائع من طعام – لا يحرم مريض من علاج - لا يحرم عريان من كساء – لا يحرم طفل من التعليم – لا يحرم شاب من العمل – لا يحرم إنسان من مأوي -لا تحرم فتاة من زواج -لا يحرم سجين من زيارة- لا يحرم مظلوم من دفاع».

وتسعى الكنيسة لمد يد العون لأسر الرعاية، وتقدم لهم برامج اجتماعية فعالة تمنحهم مستقبل أفضل.

 

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