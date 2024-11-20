«كهرباء المنوفية»: قطع الخدمة لمدة 3 ساعات في أماكن ببركة السبع وشبين الكوم الجمعة المقبل

أعلن قطاع كهرباء محافظة المنوفية، أماكن قطع التيار يوم الجمعة المقبل لمدة 3 ساعات لأعمال الصيانة ونظافة تفريعة محطة بركة السبع جهد 66/11 كيلو في الساعة، ومن المقرر عودة الكهرباء مباشرة عقب الانتهاء.

موعد قطع الكهرباء

وأشار قطاع الكهرباء خلال بيان له، أن موعد قطع الكهرباء سيكون في تمام الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة لمدة ثلاث ساعات حتى الساعة العاشرة صباحا، إذ وجهت الشركة المواطنين في المدينة والقرى المتأثرة بأخذ الحيطة خلال فترة الانقطاع.

أماكن قطع الكهرباء

الأماكن المتأثرة بالانقطاع في المحول 1 هي: «الوحدة المحلية - المستشفى العام - محطة صرف مليج - الوحدة البيطرية - عملية المياه - المدارس - نقطة الشرطة - قرية مليج بشبين الكوم - قرية شنتنا الحجر - قرية أم صالح - قرية ميت فارس - إدارة مرور بركة السبع - محطة الصرف ببركة السبع».

الأماكن المتأثرة بالانقطاع في المحول 2 هي: «قرية الروضة - صرف جنزور - مدينة بركة السبع - قرية طوخ طنبشا - عزبة كرم - عزبة شوشة - الجامعة الأهلية»، بينما المحول رقم 3 به: «قرية كفر هورين - قرية كفر هلال - قرية ميت عافية - قرية الدبايبة»، والمحول رقم 4 يتضمن: قرية هورين - قرية الشهيد فكري - حطة صرف الروضة - قرية أبو مشهور».