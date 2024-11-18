أماكن ومواعيد قطع الكهرباء في بني سويف الجديدة غدا

قرر قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بموزع الكهرباء في مدينة بني سويف الجديدة غدا، مما يؤدي إلى قطع وفصل التيار لمدة ساعتين ونصف عن عدة مناطق ومصانع.

مواعيد قطع الكهرباء في بني سويف الثلاثاء

وأعلن جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة، عن فصل الكهرباء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 من الساعة 9.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا بعدد من المناطق والمصانع بالمدينة، ذلك لعمل الصيانة اللازمة بموزع الكهرباء بمعرفة شركة توزيع الكهرباء.

أماكن قطع الكهرباء في بني سويف اليوم الثلاثاء

ومن المقرر قطع التيار الكهربائي عن المناطق التالية: المجاورة الرابعة والخامسة بالحي السكني الثاني، غرفة الخزان العالي بمنطقة الصناعات الخفيفة، وبعض المصانع بمنطقة الصناعات الخفيفة وهي «مصنع تروسي للملابس، ومجمع اليك، ومصنع براني، ومصنع الهيثم للجبنة، ومصنع المتحدة للبلاستيك، ومطحن الحجاز، ومطحن الفرنساوي، وأعلاف الحلال 2».

اعتذار قطاع الكهرباء

وتقدم قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف باعتذاره عن ساعات فصل الخدمة بسبب أعمال الصيانة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بالقطع المؤقت للتيار اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.