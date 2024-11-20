سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مصر

سجل سعر طن الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مصر تراجعًا ملحوظًا على أساس شهري وأسبوعي لأغلب أنواع الحديد، وكذلك بالنسبة إلى سعر طن الأسمنت الرمادي، وترصد السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت لكل طن، وفقًا لآخر تحديث معلن من البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم في مصر 40 ألفًا و158 جنيهًا في المتوسط، لينخفض سعر الطن على أساس شهري بنسبة 3% خاسرًا 1190 جنيهًا حتى الآن وسط تراجع أسعار المعادن عالميًا.

يتراوح سعر طن حديد عز اليوم في السوق المحلية، بين 38 ألفًا و800 جنيه و45 ألف جنيه في المحافظات بسعر المستهلك.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم حوالي 38 ألفًا و511 جنيهًا، بانخفاض نسبته 3.6% على أساس شهري بما يعادل 1433 جنيها.

وبالنسبة إلى المحافظات، يباع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء، بما يتراوح بين 36 و45 ألف جنيه للمستهلك.

سعر طن الأسمنت اليوم

انخفض سعر طن الاسمنت اليوم في السوق المحلية على أساس أسبوعي بنسبة 1.33% بعد تراجع 40 جنيهًا للطن، ليسجل متوسط 2942 جنيهًا للطن.

وتراوح سعر طن الأسمنت اليوم في المحافظات بين 1960 و3700 جنيه.

سعر الحديد العالمي

سجل سعر الحديد الخام عالميًا متوسط يتراوح بين 101 و102 دولار للطن.

أما سعر حديد التسليح العالمي قارب إلى 471 دولارًا للطن في المتوسط.

بالنسبة إلى سعر طن البليت العالمي سجل 467 دولارًا، وفقا لآخر تحديثات معلنة من بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.