مزاد لتأجير وحدات سكنية وإدارية وتجارية بوسط الإسكندرية 28-11-2024

تأتي أهمية المزادات العقارية في أنها تتيح الفرصة للمهتمين بالسوق العقاري المصري في الحصول على ما يناسبهم، وهناك عدد من الشركات والبنوك التي تملك محافظ عقارية ومن ثمّ تحرص على إقامة مثل هذه المزادات للاستفادة من حصيلة البيع في تطوير أنشطتها.

إعادة استثمار الأصول العقارية

ومن المقرر أن تعقد شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، التابعة لإحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مزادا لعدد من الوحدات.

وقد جرى تأسس صندوق مصر السيادي عام ٢٠١٨ كصندوق استثمار خاص بموجب قانون رقم ١٧٧ لعام ٢٠١٨ لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

تفاصيل المزاد

وسيكون المزاد عبارة عن تأجير وحدات سكنية، وإدارية وتجارية في عدة مواقع متميزة، بالمواقع الآتية بمحافظة الاسكندرية:

- شارع فواد- ومنطقة الإبراهيمية- ومنطقة العطارين- ومنطقة كامب شيراز- ومنطقة المنشية – ومنطقة محطة الرمل.

وحسب بيان صادر عن مسئولي المزاد، ستقام جلسة المزاد الخميس المقبل 28 فبراير الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرا بفندق وندسور بالاس 17 شارع الشهداء - محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

علمًا بأن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية في العنوان 9 شارع طلعت حرب بوسط القاهرة، أو من 33 شارع سعد زغلول – محطة الرمل- الإسكندرية، على أن يبلغ ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصري.