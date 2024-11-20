نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية للبنات

افتتح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتورة فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، معرض الكتاب بتخفيضات كبيرة بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، بتخفيضات تصل إلى 50%، بجانب إصدارات بأجر رمزي تشجيعا للطلاب.

تنظيم معارض الكتاب لخدمة طلاب الأزهر

وعقب افتتاح المعرض، أشاد الدكتور محمد خضر بجهود الإدارة العامة للمكتبات بجامعة الأزهر في سبيل تنظيم معارض الكتاب خدمة لطلاب العلم في جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

ووجّه نائب رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لوزارة الثقافة؛ لتعاونها الصادق، وجهودها المخلصة التي تسهم في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

نائب رئيس جامعة الأزهر يشكر الهيئة المصرية العامة للكتاب

وشكر نائب رئيس جامعة الأزهر، الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ لتعاونها الدائم والمستمر في سبيل خدمة الباحثين وطلاب العلم في جميع المجالات العلمية.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالمعرض وما يتضمنه من إصدارات قيمة في مجالات «الأدب، والتاريخ، والفلسفة، وعلم النفس، والعلوم الاجتماعية، والعلوم البحتة، والفنون، واللغات، والقانون»، إضافة إلى وجود إصدارات قيمة للأطفال بجانب إصدارات عصرية حديثة.