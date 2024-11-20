ادعم محمد صلاح.. رابط التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم

يسعى عشاق النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لدعم اللاعب من خلال التصويت له في جائزة «جلوب سوكر»، حيث يترقب عشاق «الفرعون المصري» موعد حفل جوائز «جلوب سوكر» لعام 2024، والمقرر إقامته يوم 27 ديسمبر المقبل بالإمارات، حيث يخوض صلاح منافسة قوية على جائزتين خلال النسخة الـ15 من الحفل السنوي، وهما أفضل لاعب وأفضل مهاجم في العالم.

رابط التصويت لمحمد صلاح في جائزة «جلوب سوكر» 2024

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في تصويت أفضل لاعب في العالم بنسبة 10.1% خلف الثنائي كريستيانو رونالدو «المتصدر» بنسبة 14.6%، والبرازيلي فينيسيوس جونيور بنسبة 11.9%، ويمكن دعم محمد صلاح والتصويت له في جائزة جلوب سوكر من خلال هذا الرابط

أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024

محمد صلاح (مصر) - كريستيانو رونالدو (البرتغال) - جود بيلينجهام (إنجلترا) - داني كارفاخال - أنطوان جريزمان - إيرلينج هالاند - هاري كين - توني كروس - روبرت ليفاندوفسكي - أديمولا لوكمان - إيمانويل مارتينيز - لاوتارو مارتينيز - كيليان مبابي - رودريجو - فينيسيوس جونيور - ليونيل ميسي - رودري - لامين يامال.

المرشحون لجائزة أفضل مهاجم في العالم

محمد صلاح - أرتيم دوفبيك - فيل فودين - إيرلينج هالاند - هاري كين - لاوتارو مارتينيز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - نيكو ويليامز -لامين يامال.