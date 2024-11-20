«قناة السويس» توقع اتفاقية مع شركة ميرسك لتطوير برامج التدريب المُنظمة لكوادرها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تسعى لاستكمال استراتيجيتها الطموحة للتطوير بتنمية مواردها البشرية بإعداد جيل متميز من الكوادر والطاقات المبدعة بقطاعات الهيئة المختلفة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وفق أحدث الأساليب العلمية.

توقيع عقد التعاون بين هيئة قناة السويس وشركة ميرسك للتدريب Maersk Training

واضاف ربيع خلال حضوره مراسم توقيع عقد التعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة ميرسك للتدريب Maersk Training، لتدريب العاملين بالهيئة أن التعاون يستهدف التعرف على طرق التدريب العالمية لمواكبة المستجدات المتسارعة في مجال النقل البحري والصناعة البحرية وبما يمكنها من التفاعل المرن والاستجابة السليمة والسريعة مع التحديات المختلفة.

ربيع: نستهدف أن نكون صرحا تدريبيا

وأوضح رئيس الهيئة إن عقد التعاون يستهدف العمل المشترك لوضع حجر الأساس لتقديم محتوى تدريبي متخصص تقدمه أكاديمية التدريب التابعة لهيئة قناة السويس لتكون صرحا علميا بمواصفات عالمية لتقديم خدمة تدريب متميزة للعاملين بالهيئة في المقام الأول ومستقبلا لعملاء الهيئة من الخطوط الملاحية وشركات الشحن.

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد التعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة ميرسك للتدريب Maersk Training، بحضور المهندس ياسر الششنجي مدير إدارة الاتصالات بهيئة قناة السويس، وفيجاي رانجاتشاري مدير شركة ميرسك للتدريب – دبى, رئيس قطاع النمو والمشاريع الاستراتيجية بالمقر الرئيسى.

برامج تدريبية متقدمة للعاملين بهيئة قناة السويس

ونص التعاقد على تقديم شركة Maersk Training برامج تدريبية متقدمة للعاملين بهيئة قناة السويس في مجالات القيادة وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب المدرب Train the Trainer يقدمها كوكبة من الخبراء المعتمدين بالشركة بما يساهم نحو بناء قدرات بشرية وخبرات مستدامة طويلة الأمد لدى هيئة قناة السويس.