سبب غريب.. لماذا ضرب يحيى الموجي الفنان عمرو دياب على المسرح؟

يقف النجم على خشبة المسرح يقبض بأنامله على الميكرفون وهو مندمج في الغناء، قبل أن يجد الملحن يحيى الموجي يضربه بـ«قوس» الكمان على ظهره أثناء الغناء، وهو الأمر الذي لم يستطيع عمرو دياب أن يفسره، واكتفى بنظرات متسائلة وجهها للملحن، الذي لم يستطع الكشف عن السبب لـ«الهضبة» حتى نهاية الحفل.

الملحن يحيى الموجي كان يشارك في إحدى حفلات عمرو دياب بالعزف على الكمان، وأثناء الغناء وجد «الموجي» حشرة ضخمة تسير على ظهر عمرو دياب، حيث كان الحفل يقام في مكان صحراوي، وفي تلك الأثناء كانت تتابع الحشرة سيرها على ظهر «الهضبة» واقتربت من رأسه، ولم يكن الموجي يعلم ما التصرف الصحيح في تلك الحالة، بحسب تعبيره خلال لقاء تلفزيوني سابق، فلم يجد إلا أن يضرب الحشرة ويبعدها عن صديقه باستخدام قوس الكمان، أثناء الغناء، خوفا عليه من أن تكون حشرة سامة قد تؤذيه.

يحيى الموجي يكشف سبب ضرب عمرو دياب على المسرح في حفل غنائي

«عمرو دياب صاحب عمري من واحنا صغيرين»، هكذا تحدث الملحن يحيى الموجي عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قائلا إن تلك الواقعة تم تصويرها وتداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان أني قمت بضرب عمرو دياب عن المسرح، دون معرفة القصة وراء التصرف، موضحا: «التصرف كان بدافع القلق عليه كنت خايف الحشرة تقرصه أو يتخض منها ويرمي المايك، وقتها ممكن يكون شكله وحش، وخوفت عليه، وكنت بنقذه من اللي ممكن يحصله من الحشرة».