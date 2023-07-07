يحيى الموجي: أغاني حفل الأساتذة بالأوبرا بتوزيع أوركسترالي جديد

قال الموسيقار يحيى الموجي، على هامش حضوره لحفل الأساتذة في دار الأوبرا، والذي تبثه قناة الحياة، «إن الحفل معني بإعادة بث الأغاني التراثية الخاصة بمصر، وذلك بالاعتماد على توزيع أوركسترالي جديد».

«الموجي»: فكرة توزيع أوركسترالي جديد سيطرت على ذهني لفترة طويلة

وأضاف «الموجي» في تصريحات لقناة الحياة، أن الأغاني التي سيجرى بثها ستكون بترتيب أوركسترالي جديد، «هذه الفكرة قد سيطرت على ذهني لفترة طويلة».