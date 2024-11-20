زوجة بشير الديك تكشف تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة

تدهورت الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك، إذ تمّ نقله إلى العناية المركزة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، ولازال يتواجد بالعناية المركزة، ولم يسمح الأطباء له بالخروج خلال الوقت الحالي أو نقله إلى غرفة عادية.

تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

وأكّدت زوجة الكاتب والسيناريست بشير الديك لـ«الوطن»، أنَّ زوجها مازال في العناية المركزة، وقد أصيب بالتهاب رئوي حاد، ولم تتحسن حالته الصحية، ومازال محجوز في المستشفى حتى الوقت الحالي.

وعن صحة عدم قدرته على الكلام والحركة قالت إنه يتحدث وواعي لكل ما يحدث حوله، ولا صحة لفقدانه الوعي، مطالبة من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل في أقرب وقت.

نقل بشير الديك إلى المستشفى

وبشكل مفاجئ، أعلن السيناريست أيمن سلامة مفاجأة صادمة للوسط الفني، و هو نقل الكاتب بشير الديك للعناية المركزة، مطالبًا بالدعاء له بالشفاء العاجل على صفحته الرسمية «فيس بوك».

وكتب السيناريست أيمن سلامة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة، الرجاء الدعاء له بالشفاء».