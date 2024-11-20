ما هو الخط الساخن بين واشنطن وموسكو؟.. الكرملين أعلن وقفه

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الخط الساخن للطوارئ بين الكرملين والبيت الأبيض، الذي أُنشئ بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، «غير مستخدم حاليًا».

وأشار بيسكوف إلى أن الغرب لا يزال يستخدم أوكرانيا كأداة لتحقيق أهدافه ضد روسيا، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.

وفي تعليقه على التقارير التي تفيد بأن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب العمق الروسي، قال بيسكوف: «يواصل الساسة الغربيون محاولاتهم لإلحاق هزيمة استراتيجية بدولتنا، ويستخدمون أوكرانيا كوسيلة لتحقيق ذلك».

ما هو الخط الساخن للطوارئ بين الكرملين والبيت الأبيض؟

هو خط ساخن يربط بين الدولتين تم إنشاؤه بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وذلك من أجل إجراء مفاوضات طارئة بين قادة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، بعد الأزمة التي نشأت بين القوتين العظميين في ذلك الوقت، بعد اكتشاف واشنطن أن موسكو نشرت بشكل سري صواريخ نووية على الأراضي الكوبية، وفي الوقت ذاته كانت واشنطن تسعى لدعم المعارضة الكوبية ضد حكم فيدل كاسترو.

عمل الخط بشكل جيد جدا خلال الحرب الباردة، إذ كان يعمل في حالات الطوارئ.

في السنوات الأخيرة، تواصل رئيسا روسيا والولايات المتحدة عبر الهاتف المباشر إذا لزم الأمر.

«الخارجية الروسية» تتهم أوكرانيا والغرب بالسعي إلى التصعيد

وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الثلاثاء، أوكرانيا والغرب بالسعي إلى التصعيد بعد إطلاق صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية، مؤكدًا أن أوكرانيا «لم تكن لتقوم بذلك دون دعم من الأمريكيين».