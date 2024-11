إعصار قنبلة يضرب أمريكا.. انقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل في واشنطن (فيديو)

ضرب «إعصار القنبلة» شمال غرب الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وسقوط الأشجار، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل حتى الآن، كما أعلنت السلطات عن استمرار العاصفة في أضرار جسيمة في واشنطن وكاليفورنيا وأوريجون، مع استمرار المخاطر حتى يوم الجمعة المقبل.

إعصار القنبلة ظاهرة تحدث عندما يتكثف الإعصار بسرعة كبيرة، مما يعزز شدة الرياح والأمطار، إذ اجتاحت العاصفة عدة مناطق في شمال غرب الولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل امرأة في ولاية واشنطن بعد سقوط شجرة كبيرة على مخيم للمشردين، وفي سياتل، تسببت الأشجار المتساقطة في إصابة شخص داخل سيارته، وتمّ نقله إلى المستشفى.

The Seattle Fire Department responded to a tree that fell onto a vehicle at NE 100th St & 35th Ave NE, trapping one person. The occupant was safely rescued and is in stable condition.



