إعصار قنبلة يضرب أمريكا.. انقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل في واشنطن (فيديو)

ضرب «إعصار القنبلة» شمال غرب الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وسقوط الأشجار، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل حتى الآن، كما أعلنت السلطات عن استمرار العاصفة في أضرار جسيمة في واشنطن وكاليفورنيا وأوريجون، مع استمرار المخاطر حتى يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل العاصفة وأضرارها

إعصار القنبلة ظاهرة تحدث عندما يتكثف الإعصار بسرعة كبيرة، مما يعزز شدة الرياح والأمطار، إذ اجتاحت العاصفة عدة مناطق في شمال غرب الولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل امرأة في ولاية واشنطن بعد سقوط شجرة كبيرة على مخيم للمشردين، وفي سياتل، تسببت الأشجار المتساقطة في إصابة شخص داخل سيارته، وتمّ نقله إلى المستشفى.

The Seattle Fire Department responded to a tree that fell onto a vehicle at NE 100th St & 35th Ave NE, trapping one person. The occupant was safely rescued and is in stable condition.



: Hannah Knowles#Seattle #BCStorm #BombCyclone#Washington

pic.twitter.com/Syr8ybcGzi — Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) November 20, 2024

ونتيجة لسقوط الأشجار، تم إغلاق العديد من الطرق، وتدمير بعض المنازل في العاصمة واشنطن، كما أعلنت شركة «Poweroutage» أنَّ أكثر من 600 ألف منزل في الولاية فقدوا الكهرباء، اليوم الأربعاء، مع استمرار التذبذب في عدد انقطاعات الكهرباء بسبب مشاكل تقنية، وانقطاع الإنترنت في عدد من وكالات الطقس والمرافق، كما تأثرت ولاية أوريجون، إذ فقد أكثر من 15 ألف شخص الكهرباء، في حين تأثرت ولاية كاليفورنيا بحوالي 19 ألف انقطاع.

Holy shit it’s bad outside. Went out to check on things while the rain stopped. Now the winds shifted and got stronger. #WashingtonState #BombCyclone #seattleweather #pnwweather pic.twitter.com/NqNAuYLg3m — Wolf Bandit (@WolfBandit84) November 20, 2024

الرياح والفيضانات المتوقعة والعواصف الشتوية

وفقاً لتقارير وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، بلغت سرعة الرياح في بعض المناطق 163 كيلومترًا في الساعة قبالة ساحل جزيرة فانكوفر الكندية، بينما سجلت المناطق الساحلية في ولاية أوريجون وواشنطن هبوب رياح تصل إلى 127 كيلومترًا في الساعة، كما تمّ إصدار تحذيرات بشأن الفيضانات المفاجئة وعواصف ثلجية كثيفة في ولاية كاليفورنيا، مع احتمال حدوث انزلاقات طينية وانهيارات أرضية.