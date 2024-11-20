سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تحديث جديد في اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2024 في مصر، ليسجل جرام عيار 21 بدون المصنعية الآن في الصاغة نحو 3725 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بدون المصنعية اليوم الأربعاء في المحلات، 3725 جنيها للشراء و3710 جنيهات للبيع، وفقا لآخر تحديث عن سعر الذهب اليوم بنهاية التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بدون مصنعية، وصل لـ 4257 جنيها للشراء و4239 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 في المحلات

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المحلات، 3193 جنيها للشراء و3181 جنيها للبيع بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة بدون مصنعية، لـ 2483 جنيها للشراء و2474 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية، 29 ألفا و800 جنيه للشراء و29 ألفا و785 جنيها للبيع.

سعر اوقية الذهب العالمي

أما سعر الذهب العالمي في بداية تداولات اليوم الأربعاء في البورصات العالمية، عاود الانخفاض بمقدار 3 دولارات للأوقية حتى الآن، والتي سجلت 2629 دولار للشراء و2628.5 دولار للبيع.