«التضامن»: تخصيص 12 ألف تأشيرة وتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تسليم صورة من نموذج طلب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 للحاج بعد التوقيع عليها، موضحة أن المؤسسة القومية لتيسير الحج حريصة على توفير أفضل الخدمات للحجاج.

وأوضحت المؤسسة أن طلب التقديم للحج، يتضمن الكثير من التعليمات المُهمة التي يجب على الحجاج اتباعها، كالالتزام بمواعيد السفر والعودة المثبتة على تذكرة الطيران والالتزام بتعليمات المشرفين عند السفر أو التنقلات الداخلية بالأتوبيسات والتسكين بالفنادق.

حج الجمعيات الأهلية

ونوهت المؤسسة إلى أن توقيع مقدم الطلب على النموذج بمثابة إقرار منه بتحمل ما يترتب على مخالفة ذلك ماليًا وإداريًا، لافته إلى أن باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ- 2025م يستمر حتى 28 نوفمبر الجاري ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

تخصيص 12 ألف تأشيرة

وأكدت على تخصيص 12 ألف تأشيرة، وتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، حيث تم الانتهاء من التعاقدات الخاصة برحلة الحج، ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج.