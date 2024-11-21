أبرز الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا في يوم التصنيع

كشفت الأمم المتحدة خلال تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أبرز الصادرات الصناعية المصرية إلى إفريقيا.

أبرز الصادرات الصناعية المصرية إلى إفريقيا

قال المركز، إن أبرز الصادرات الصناعية المصرية إلى إفريقيا جاءت كما يلي:

1- مواد البناء.

2- الأسمدة.

3- المنتجات الكيماوية.

4- الصناعات الغذائية.

5- الطباعة والتغليف.

كما أن أكبر مستوردي الصناعات المصرية:

- ليبيا.

- السودان.

- الجزائر.

وأكبر موردي الصناعات لمصر هم:

- الكونغو الديمقراطية.

- كينيا.

- زامبيا.

- جنوب إفريقيا.

أهم السلع التي تستوردها مصر من إفريقيا

ووفقًا للتقرير جاءت أهم السلع التي تستوردها مصر من إفريقيا كما يلي:

- البن.

- الشاي.