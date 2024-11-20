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«النقل» تعلن مواعيد تشغيل أتوبيسات السوبر جيت على خطوط الوجهين البحري والقبلي

كتب:

كريم روماني
03:55 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
أتوبيسات - صورة أرشيفية

أتوبيسات - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة النقل مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة السوبرجيت على خطوط «المنصورة – الزقازيق» وخط «شرم – الطور – المنصورة» وخط «المنصورة – الزقازيق – الغردقة» وخط «القاهرة – قنا إسنا – أرمنت» وخط «القاهرة – قنا – كوم إمبو – أسوان» وخط «أسوان – كوم إمبو – قنا – القاهرة».

مواعيد تشغيل أتوبيسات السوبر  

جدول تشغيل أتوبيسات السوبر جيت جاء كالآتي: 

خط «المنصورة – الزقازيق – شرم»

-«المنصورة – شرم»: 19:00 مساءً

- «الزقازيق - شرم»: 20:30 مساءً

-«الطور – شرم»: 1:30 مساءً

خط السير «شرم – الطور – المنصورة – الزقازيق»

-«شرم – المنصورة»: 22:00 مساءً

-«الطور – المنصورة»: 23:30 مساءً

خط سير «المنصورة – الزقازيق – الغردقة»

-«المنصورة – الغردقة»: 23:15 مساءً

-«الزقازيق – الغردقة»: 24:30 مساءً

خط السير «القانرة – قنا – إسنا – أرمنت»

-«القاهرة – قنا»: 19:00 مساءً

-«قنا – أرمنت»: 21:00 مساءً

-«أرمنت – إسنا»: 20:00 مساءً

خط السير «القاهرة – قنا – كوم أمبو – أسوان»

-«القاهرة – قنا»: 20:00 مساءً

-«قنا – كوم أمبو»: 1:30 مساءً

-«كوم أمبو – أسوان»: 2:30 مساءً

خط السير «أسوان – كوم أمبو – قنا – القاهرة»

-«أسوان – القاهرة»: 19:00 مساءً

-«كوم أمبو – القاهرة»: 24:30 مساءً

-«قنا – القاهرة»: 2:30 مساءً

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.