«النقل» تعلن مواعيد تشغيل أتوبيسات السوبر جيت على خطوط الوجهين البحري والقبلي
كتب:
كريم روماني
03:55 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
أتوبيسات - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة النقل مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة السوبرجيت على خطوط «المنصورة – الزقازيق» وخط «شرم – الطور – المنصورة» وخط «المنصورة – الزقازيق – الغردقة» وخط «القاهرة – قنا إسنا – أرمنت» وخط «القاهرة – قنا – كوم إمبو – أسوان» وخط «أسوان – كوم إمبو – قنا – القاهرة».
مواعيد تشغيل أتوبيسات السوبر
جدول تشغيل أتوبيسات السوبر جيت جاء كالآتي:
خط «المنصورة – الزقازيق – شرم»
-«المنصورة – شرم»: 19:00 مساءً
- «الزقازيق - شرم»: 20:30 مساءً
-«الطور – شرم»: 1:30 مساءً
خط السير «شرم – الطور – المنصورة – الزقازيق»
-«شرم – المنصورة»: 22:00 مساءً
-«الطور – المنصورة»: 23:30 مساءً
خط سير «المنصورة – الزقازيق – الغردقة»
-«المنصورة – الغردقة»: 23:15 مساءً
-«الزقازيق – الغردقة»: 24:30 مساءً
خط السير «القانرة – قنا – إسنا – أرمنت»
-«القاهرة – قنا»: 19:00 مساءً
-«قنا – أرمنت»: 21:00 مساءً
-«أرمنت – إسنا»: 20:00 مساءً
خط السير «القاهرة – قنا – كوم أمبو – أسوان»
-«القاهرة – قنا»: 20:00 مساءً
-«قنا – كوم أمبو»: 1:30 مساءً
-«كوم أمبو – أسوان»: 2:30 مساءً
خط السير «أسوان – كوم أمبو – قنا – القاهرة»
-«أسوان – القاهرة»: 19:00 مساءً
-«كوم أمبو – القاهرة»: 24:30 مساءً
-«قنا – القاهرة»: 2:30 مساءً