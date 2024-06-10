لو هتصيف في العيد.. أسعار السوبر جيت «القاهرة – إسكندرية» 2024

تعتبر أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت من الشركات المعروفة التي تقدم خدمة نقل الركاب من المدن الخارجية، والمدن الداخلية للعديد من المحافظات، وتمتلك أسطولًا كبيرًا من الحافلات والعديد من أنظمة الحجز الإلكتروني والمحطات الذكية.

أجازة عيد الأضحي

يتوافد الكثير من المواطنين على المدن الساحلية للاستمتاع بالمصيف، على مدار موسم الصيف وفي هذا الشهر خصوصًا، بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 والبالغ عددها نحو أسبوع، يفضل الكثير من المواطنين استغلالها، للسفر إلى مدينة الإسكندرية من القاهرة نظراً لسهولة المواصلات وقربها من القاهرة، والبُعد من الحر في القاهرة الكُبرى، كما تُعد إسكندرية من الأماكن السياحية الجميلة التي يوجد بها العديد من الأماكن السياحية.

سعر تذكرة النقل من القاهرة إلى اسكندرية

وتستعرض «الوطن» متوسط أسعار مواصلات سوبر جيت سعر، خلال فترة العيد، والذي ينطلق من أمام محطة عدلي منصور متجهًا إلى محرم بك وميامي:-

- القاهرة – ميامي 145 جنيهًا المميز.

- عدلي منصور – الإسكندرية 180 جنيهًا.

- القاهرة – الإسكندرية 145 جنيهًا.

المميز سعر تذكرة الأتوبيس المتجه من المطار إلى الإسكندرية

- المطار- الإسكندرية 145 جنيهًا.

- ألماظة الجديد - إسكندرية 145 جنيهًا.

- للمزيد من الاستفسارات عليك التواصل معهم عبر الخط الساخن «1957».