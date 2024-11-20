حزب حماة الوطن: كلمة مصر في مجلس الأمن تعكس مواقفها الثابتة

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن كلمة مندوب مصر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط جاءت لتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم استقرار المنطقة، وتجديد التزامها بمواقفها الثابتة تجاه تحقيق السلام العادل والشامل.

مصر ستظل على الدوام صوت العقل

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، في بيان له، إلى أن دعوة مندوب مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات، تعكس حرص الدولة المصرية على إنهاء حالة الجمود السياسي، وتقديم مسار تفاوضي يؤدي إلى تسوية دائمة وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها حل الدولتين.

وأوضح أن حديث مصر عن «السلام العادل» ليس مجرد خطاب دبلوماسي بل هو استراتيجية مصرية ترتكز على ضمان الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويوقف دوامة العنف التي يدفع ثمنها المدنيون.

مصر تؤمن بالسلام العادل

وأكد أن مصر، كعادتها، تعمل بفعالية لتحقيق التوازن بين مواقف الأطراف الدولية والإقليمية، ما يبرز دورها كدولة راعية للسلام وذات رؤية واضحة لحل الأزمات المزمنة في الشرق الأوسط.

واختتم الزهار: «ندعم الجهود المصرية الصادقة والمخلصة في هذا الملف الحساس، ونؤمن بأن الحل العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة بأسرها، وأن مصر ستظل على الدوام صوت العقل والحكمة في وجه التحديات».