مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين رسالة للعالم

علق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أنها تناولت الوضع في فلسطين ولبنان، مطالبًا التدخل من المجتمع الدولي بصورة فورية لوقف الحرب التي تشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلدين وأن كلمته تناولت قضايا تتعلق بإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصادية.

انضمام مصر لتحالف دولي

تابع «هريدي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، لبرنامج «اليوم» المًذاع على قناة dmc، أن الرئيس السيسي أعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع الذي يضم 81 دولة بالإضافة لإنضمام 26 منظمة و9 مؤسسات مالية، كما تناول الرئيس السيسي ضرورة تسهيل تمويل الدول النامية لتمكينها من محاربة ومكافحة التغيرات المناخية.

كلمة الرئيس السيسي كانت قوية

أوضح أن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية في قمة مجموعة العشرين وتناولت قضايا إقليمية ودولية شديدة الأهمية، ما يعكس مواقف مصر الثابتة والتزامها تجاه القضايا الدولية والتنمية المستدامة.