رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن بعثة صندوق النقد الدولي ستنتهي من المراجعة خلال يومين مشيرا الى أننا حققنا مستهدفات المحددة لمرحلة المراجعة.

وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بكل ما قامت به مصر من خطوات ونقلنا طلباتنا لتعديل بعض المستهدفات ، وكان هناك مستهدفات كثيرة وتفهم واضح لطلبات مصر حتى نهاية البرنامج كاملا.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بقرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية من B- إلى B، قائلا إنه خبر إيجابي.

وأضاف «مدبولي»، أن ذلك يأتي بعدما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر كلها، ثم تبعها رفع التصنيف للأربعة بنوك رئيسية في مصر، وهي بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي.

وأوضح أن ذلك يعد رسالة إيجابية للغاية للتوجه الذي تسير عليه مصر، وهذا ما قاله تقرير الوكالة بالتفصيل في هذا الأمر.