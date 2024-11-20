رئيس الوزراء: نتوقع عودة حجم إنتاج حقل ظهر إلى طبيعته منتصف 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حقل ظهر كانت مشكلته الكبرى التأخر عن سداد المستحقات للشركة الإيطالية، ما جعلها تتوقف عن ضخ المزيد من الاستثمار والأنشطة التي تجعل الحقل بحجم الإنتاج الطبيعي.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه في ضوء الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، كان هناك زيارة لرئيس الشركة للقاهرة، وقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الاتفاق على الحفار الرئيسي لبدء الأعمال الخاصة بزيادة إنتاجية الحقل، وفي نهاية العام، سيعود الحفار الرئيسي لاسترجاع الإنتاجية الكبيرة بحقل ظهر.

وتابع مدبولي: نتوقع أنه قبل منتصف عام 2025، سيعود حجم الإنتاج إلى حقل ظهر، ما يفيد مصر في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي ستعود عملية الإنتاج وفرص التصدير.