البترول: 535 مليون دولار استثمارات لتنمية حقل ظهر خلال العام المالي 2024-2025

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق في حقل غاز ظهر بالبحر المتوسط من شراكة ناجحة لقطاع البترول مع شركات عالمية كبرى ومتنوعة، ساهم في تقديم أداء قوي في منظومة إنتاج الغاز المصري، لافتاً إلى أهمية البناء خلال المرحلة المقبلة على ما تحقق من نجاح من خلال تلك الشراكة، بالتوازي مع ما يشهده الاقتصاد المصري مؤخرا من تحسن جاذب للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يهيء المناخ لضخ المزيد من الاستثمارات وتبني المزيد من الخطط الطموحة.

جاء ذلك خلال حضور الوزير الجمعيات العامة لشركتي بتروشروق وبتروبل عبر الفيديوكونفرانس بحضور رئيسي هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابهم ووكلاء الوزارة ومسؤولو الشركات العالمية إيني الإيطالية وبي بي البريطانية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.

ووجه الوزير الشكر للعاملين على المجهودات المبذولة والنتائج المتحققة خلال العام، كما أشاد بما تحقق من مؤشرات إيجابية في مجال السلامة تعكس الالتزام بتنفيذ استراتيجيات ومعايير السلامة.

تكثيف أعمال تنمية حقل ظهر

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق، أوضح المهندس خالد موافي رئيس الشركة، أنه يجري العمل على الخطة الموضوعة خلال العام المالي الحالي 2023-2024 لتنفيذ عمليات التنمية لحقل ظهر للغاز الطبيعي، والتي تشمل حفر وإكمال البئر (ظهر -19) وتحقيق ظروف تشغيلية وفق المعايير الفنية العالمية مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة، وهو ما ساهم في عدم تسجيل أي ساعات عمل ضائعة أو إصابات على الإطلاق خلال النصف الأول من العام.

وأضاف أن الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2024-2025 تستهدف الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل ظهر تطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد بما يمثل حلاً من حلول التكامل للاستفادة القصوى من الأصول والبنية المتاحة، مشيراً إلى أن الموازنة تتضمن استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل وأعمال التشغيل.

تنمية قدرات الشباب

ولفت إلى الدور الكبير في مجال العمل المجتمعي من خلال مشروع حقل ظهر بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في مجالات التعليم والصحة وتنمية قدرات الشباب لخدمة المجتمع المحيط في محافظة بورسعيد علاوة على إشراك الجهات المعنية والمجتمع في الحوار من أجل التنمية المستدامة والارتقاء بجودة البيئة والحياة، حيث جرى تنفيذ مشروعات متعددة مثل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، ومشروع تعليم المجتمع الشبابي من خلال إقامة مركز شباب متطور، ومشروع المجتمع الصحي والذي تضمن إقامة مراكز للرعاية الصحية وطب الأسرة.

تنفيذ عمليات تحسين إنتاجية الآبار

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروبل، استعرض موافي أهم مؤشرات الموازنة للعام المالي 2024/2025 والتي تبلغ استثماراتها حوالى 614 مليون دولار، وتستهدف استكمال الأعمال الخاصة بالمشروعات التنموية التي تم البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، والوصول بمعدلات الإنتاج الاجمالية من الزيت الخام والغاز إلى نحو 179 ألف برميل مكافيء يوميا بواقع 64.5 ألف برميل يوميا، وحوالي 5500 برميل متكثفات يوميا و557 مليون قدم مكعب للغاز و185 طن بوتاجاز يومياً ، مشيراً إلى أنه فيما يخص إنتاج الزيت الخام فإن الشركة تستهدف تنفيذ خطة طموحة من خلال تنفيذ عمليات تحسين إنتاجية الآبار باستخدام الوسائل والتكنولوجيات المختلفة فى هذا المجال.

ولفت إلى أن بتروبل تواصل العمل على تحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وذلك من خلال التوافق مع جميع المتطلبات والمعايير المحلية والعالمية ونجحت في استمرار حصولها على شهادتي الأيزو 14001 و45001 للسلامة والصحة المهنية والبيئة بحقول دلتا النيل ببورفؤاد، وفي مجال سلامة العمليات تقوم الشركة بتنفيذ مشروع إدارة تكامل الأصول لخطوط نقل البترول والغاز والتأكد من سلامتها للحفاظ على الإنتاج.

وضع استراتيجية لخفض الكربون

كما وضعت الشركة خطة استراتيجية طموحة لخفض الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قامت بتروبل بتنفيذ حملة قياسات لانبعاثات الميثان كخطوة أولى لتصبح أول شركة مصرية معتمدة من قبل شراكة خفض انبعاثات غازات الميثان لصناعة البترول والغاز تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مراقبة الانبعاثات بواسطة فرق عمل مدربة لتحديد أماكن هذه الانبعاثات وكمياتها ووضع الخطط للحد منها بجميع حقول الشركة، وتم اعتماد الموازنة المعدلة للشركة خلال العام المالي 2023/2024 خلال أعمال الجمعية.