رئيس الوزراء: تسريع الخطى لتنفيذ محطة الضبعة النووية وفقا للجدول الزمني

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء المدير التنفيذي لشركة روس آتوم، المنفذة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، موضحا أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على الالتزام بالبرنامج الزمني.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»، أن محطة الضبعة تعد جزءا من استراتيجية مصر للوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول 2030.

وأوضح أن الطاقة النووية، بحسب تعريفها عالميا، تعد من أفضل مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة البريكس، وتم التوافق سويا على إسراع الخطى لتنفيذ هذا المشروع.

ولفت إلى أنه جرى التوافق على الالتزام بالبرنامج الزمني رغم التحديات الدولية التي كانت موجودة وتواجه المشروع، وتم التأكيد مع رئيس الشركة على الانتهاء من المشروع الهام لمصر وفقا للبرنامج الزمني.