أسماء الفائزين في قرعة ترخيص 20 سيارة ميكروباص في بيلا بكفر الشيخ

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكباً بمركز ومدينة بيلا، للعمل على خطوط سير «بيلا - كفر الشيخ»، وتقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة بيلا خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، بإشراف وحضور أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

الأطفال يسحبون أوراق مدون عليها أسماء الفائزين بواقع 20 أساسياً و20 احتياطياً

أُجريت القرعة من خلال سحب عدد من الأطفال الصغار أوراقا مدون عليها أسماء الفائزين بواقع 20 أساسياً و20 احتياطياً، بحضور إدارات المتابعة الميدانية والشئون القانونية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة كفر الشيخ، وإدارات لجنة الفحص والشئون القانونية والحوكمة بمجلس مدينة بيلا، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

أسماء الفائزين الأساسيين والاحتياطيين في قرعة ترخيص 20 سيارة ميكروباص

ووفقاً لما أعلنته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فإنّ عدد الفائزين 40 مواطناً ومواطنة منهم 20 أساسياً، وهم:

أولاً: الفائزين الأساسيين

1- محمد عبد الفتاح محمد شحاتة - قرية كوم الحجنة.

2- أحمد إبراهيم عبد المنعم الزيادي - شارع بورسعيد ببيلا.

3- عطية السيد أحمد عبد الفتاح - قرية الجرايدة.

4- محمد أحمد محمود حامد بدير - شارع المستشفى ببيلا.

5- نشوى عطوة عبد المحسن علي - عزبة 27.

6- حسن محمد وهبة مصطفى - شارع بورسعيد ببيلا.

7- عصام حنفي السيد بركات - قرية أبو بدوي.

8- عادل علام إبراهيم علام - بيلا.

9- إبراهيم محمود إبراهيم السعدني - قرية إبشان.

10- إسلام محمد بدير علي - عزبة جورجي.

11- ميادة أحمد عثمان علي صالح - قرية إبشان.

12- صبري أحمد السيد أحمد - قرية الجرايدة.

13- طارق محمود إبراهيم محمد - قرية الكوم الطويل.

14- عيد سعد عابدين ندا - قرية الناصرية.

15- الششتاوي السيد البدوي الششتاوي - شارع بورسعيد ببيلا.

16- سعد أحمد سعد الشناوي المتولي - شارع الجلاء ببيلا.

17- محمد أحمد جمال محمد قرمز - شارع فلسطين ببيلا.

18- فؤاد محمد إبراهيم أبو زيد - شارع نهضة مصر ببيلا.

19- محمد طارق حسني عباسي - قرية الجزار.

20- وليد متولي محمد موسى - شارع المستشفى ببيلا.

ثانياً: الفائزين الاحتياطيين

1- أحمد كامل محمود كامل محمود - قرية الناصرية.

2- رضا محمود الزيني الشناوي - قرية العلامية.

3- أحمد سعد الشناوي المتولي علي - شارع الجلاء ببيلا.

4- أحمد هاني أحمد ابراهيم صالح - قرية الجزار.

5- محمد محمود السيد فصادة - بيلا.

6- أحمد منير حسين حسين غزال - عزبة غزال.

7- أحمد مبارك محمد مبارك سعد - قرية الناصرية.

8- محمد السيد البدوي الششتاوي - شارع الاقصر.

9- فتحي عبد العليم محمد عامر سالم - قرية الجرايدة.

10- محمود حلمي محمد أمين السيد - قرية الكراكات.

11- منى عزت ابراهيم عبد الرحمن - قرية إبشان.

12- رمضان إبراهيم يوسف إبراهيم - حي المعمل ببيلا.

13- إيهاب صلاح طلبة عبد الرازق - عزبة الجارحي.

14- ياسر عبد الله زكريا حمد - بيلا.

15- علاء عبد الحميد مصطفي المنسي - عزبة الهنداوي.

16- عبد العليم زكريا إبراهيم البرعي - عزبة سلامة.

17- عبد الفتاح السيد أحمد العباسي - عزبة الوقف.

18- عبد الناصر محمد عبد الرازق - قرية الناصرية.

19- خالد مصطفى طه علي - عزبة بدوي.

20- أحمد محمد عبد العليم محمد عبد الفتاح - شارع المنصورة ببيلا.

المحافظ: إجراء القرعة بشكل علني لتوفير الشفافية في الاختيار

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن القرعة أجريت بشكل علني لتوفير الشفافية في الاختيار، موضحاً أنّ الكل سواء ولا مُحاباة لأحد ولم يُستبعد أحد ممن لا تنطبق عليه الشروط بعد العرض على اللجنة العليا طبقاً لضوابط ومعايير محددة، مع بث إجراءاتها بشكل مباشر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمركز ومدينة بيلا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حل أزمة المواصلات

وأشار المحافظ، إلى أنّ قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، لسد العجز لخطوط سير «بيلا - كفر الشيخ»، لافتاً إلى أنّ خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته، وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستجابةً لمطالب أهالي مركز ومدينة بيلا، وبعد توقف دام أكثر من 20 عاماً عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، وفي إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف.