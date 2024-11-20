أوكرانيا: روسيا تشن حربا إعلامية واسعة النطاق

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن وزارة الخارجية الأوكرانية أصدرت بيانًا طالبت فيه السفارات والمراكز الدبلوماسية أن يكونوا أكثر وعيا بالتهديدات الإعلامية التي بدأت القوات الروسية نشرها على عموم البلاد.

وأضاف «مناف»، خلال رسالة للقناة، أن وزارة الخارجية الأوكرانية قالت في البيان: «أوكرانيا منذ 1000 يوم وهي تعاني من استهدافها بالصواريخ الباليستية والهجمات الروسية واسعة النطاق، ويجب على كل الدول الغربية التعاون مع أوكرانيا لوقف العدوان الروسي، وطالبتهم بأن يكونوا أكثر يقظة من ذي قبل بشأن هذه التهديدات الإعلامية.

روسيا تقود حربا إعلامية واسعة النطاق

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أصدرت هي الأخرى بيانًا تدعو فيه الصحفيين والمراسلين بأن يكونوا أكثر وعيا في نقل الأخبار المزيفة متابعا: البيان نوه بأن ما تقوم به روسيا حرب إعلامية واسعة النطاق على الداخل الأوكراني؛ لإرهاب المواطنين والمراكز الدبلوماسية المتواجدة داخل الأراضي الأوكرانية.

وواصل: «تضمن البيان أن الجانب الروسي بدأ بنشر الذعر من خلال محاولة استخدام صواريخ بعيدة المدى وعابرة للقارات، فيما تراقب القوات الأوكرانية عن كثب ما يجري داخل الأراضي الروسية».