إصابة شخصين في حادث تصادم بحي أكتوبر ثالث

أصيب شخصان في حادث تصادم بدائرة قسم أكتوبر ثالث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بإصابة شخصين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها «هيثم أ»، 19 سنة، طالب وبصحبته «يوسف أ»، 17 سنة، عامل، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما تسبب في سقوط السيارة في حفرة منطقة أعمال، وتولت النيابة التحقيق.