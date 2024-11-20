«الداخلية»: ضبط شخص بحوزته 50 كيلو حشيش في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصر إجرامي بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأكدت الأجهزة الأمنية، أنه عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته مضبوطات أبرزها 50 كيلوجراما من مخدر الحشيش، لافتة إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت 4 ملايين جنيه تقريبا، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.