نقيب أطباء الأسنان: البعض يريد تشويه إنجازاتنا في حل أزمة البنج «2022»

أكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أن البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها إبريل المقبل، وذلك من خلال ترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة حول التفريط في مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه.

مجلس نقابة أطباء الأسنان

قال هيكل عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات مجلس نقابة أطباء الأسنان الحالي، الخاصة بحل أزمة البنج «2022»، مؤكدا أن «الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج».

وأوضح نقيب أطباء الأسنان «أنه تم حل الأزمة من غير ما النقابة تدفع مليم ومحدش كان لاقي البنج، وكنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر في المكاسب ولكن في إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء، الكلام وقت الرخاء سهل لكن الفعل وقت الأزمة شيء آخر، والناس كانت بتدفع 4 أضعاف ثمن البنج وقت الأزمة وكان شغلنا الشاغل توفير البنج وليس الملايين».

التطبيق الإلكتروني الخاص بأطباء الأسنان

كانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أطلقت تطبيقا إلكترونيا «ديسمبر 2022» بالاتفاق مع إحدى شركات الحلول الرقمية بهدف تسهيل حصول أعضاء النقابة على الخدمات وكان في مقدمتها توفير عبوات البنج التي كان بها نقص شديد.