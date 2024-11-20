مصرع طالب وإصابة آخر في حادث سير بالهرم

لقي طالب مصرعه بينما أصيب آخر في حادث تصادم بدائرة القسم، وتم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بمصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث، والنقيب أحمد عبادة معاون المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية يقودها «هشام و»، طالب، 20 سنة، مصاب بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، وبصحبته «عبدالرحمن»، 17 سنة، متوفى، صدمتهما سيارة نقل من الخلف قيادة «إسلام ن»، 30 سنة، ونتج عن الحادث مصرع طالب وإصابة آخر، وتهشم الدراجة النارية.

وتم التحفظ على السيارة النقل وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.