«جي إس إم للأبحاث»: روسيا تستعد لقصف صاروخي على أوكرنيا الليلة

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث، إن أوكرانيا أطلقت أمس 6 صواريخ على مقاطعة بريانسك وأصابت أحد هذه الصواريخ مستودعًا للذخيرة ما أحدث حريقا محدودًا جرى إطفاؤه، متابعا: «الصواريخ الخمسة الأخرى تم إسقاطها بالدفاعات الجوية الروسية».

وأضاف «ملحم»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الصواريخ من حيث مواصفتها الفنية لن تغير شيئًا من قواعد اللعبة على الإطلاق، مؤكدًا أنه تم إطلاق هذه الصواريخ من قلب أوكرانيا وبالتالي كان على الطائرة أن تقترب من الحدود الروسية حتى تكون قادرة على ضرب العمق الروسي، خاصة وأن القوة التفجيرية لهذه الصواريخ صغيرة.

استنزاف تدريجي لروسيا

وتابع: «المشكلة تكمن في أن هناك عملية استنزاف تدريجي لروسيا، وكأن أوكرانيا وضعت روسيا أمام خيارين إما الموت البطيء عن طريق الضربات المحدودة المستمرة، أو الموت السريع بتحويل الصراع والتصعيد إلى حرب عالمية شاملة، مواصلا: «هناك صاروخ روسي جديد جاهز للضرب، والليلة ستكون ساخنة على أوكرانيا».