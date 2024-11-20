سفير أوكراني سابق: روسيا تحاول تدمير بلدنا من خلال هذه الحرب

قال السفير الأوكراني السابق، فاديم تريوخان، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يُعبِّر عن هدف كل الشعب الأوكراني الأوحد وهو وقف هذه الحرب والعدوان الروسي على أوكرانيا.

تريوخان: هدف زيلينسكي وقف العدوان الروسي والعيش في سلام

وأضاف «تريوخان»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد الروسي بدأ هذه الحرب الدموية من أجل تدمير أوكرانيا، مؤكدًا أن هدف زيلينسكي وقف العدوان الروسي وإنهاء الحرب والعيش في سلام وازدهار.

وأوضح أنه حينما يتحدث زيلينسكي حول هذه الأهداف هو يتحدث عن الواقع، حيث إن 40% من المساعدات الخارجية التي تأتي بما يخص الذخيرة يوفرها الاتحاد الأوروبي وغيره من الحلفاء الآخرين يعطون المساعدات.

السفير الأوكراني السابق: الأمر سيكون أكثر صعوبة حال توقف المساعدات الأمريكية

ولفت إلى أنه إذا كانت أمريكا توقفت عن تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة فيما يتعلق باستمرار أوكرانيا في الحرب وتحقيق النصر، مواصلا: «يحاول زيلنيسكي أن يشارك الرؤى مع الإدارة المقبلة ممثلة في الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حتى يحاولوا الاستمرار في تقديم المساعدات كما كانت موجودة سابقا».