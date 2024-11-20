خالد الجندي: يجب وضع سقف للأفكار المتعلقة بوجود الله (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة وضع سقف للأفكار الكونية المتعلقة بوجود الله عز وجل.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء: «أنت مضطر تحط سقف لأفكارك، ما أنت بتحط سقف للأفكار لما بتروح لدكتور وأنت مش فاهم الحالة المرضية إيه، فمبتفتيش، بتخلي الدكتور يشوف شغله».

وضع سقف للأفكار الكونية المتعلقة بوجود الله ضروري

استكمل: «بتحط سقف لأفكارك لما بتسلم بيتك لمهندس يبنيهولك، فمبتفتيش وبتخلي المهندس يحسبها بالسيخ والمسمار وشيكارة الأسمنت.. بتسلم نفسك لما تقعد في طيارة سايب الكابتن سايق الطيارة، وحياتك متوقفة على قراراته، ورضيت بهذا لأنك مبتفتيش».

اختتم: «إحنا ليه بنيجي في الدين وبنفتي؟، بنيجي في ربنا وعاوزين نقول رأينا، ده ربنا بيقول (ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد وكل أولئك كان عنه مسؤولًا)».