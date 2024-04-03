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دراما المتحدة

وزير الأوقاف يقرر ضم كبار القراء لعضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب:

إسراء سليمان
09:31 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضم جميع القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون، الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي مقدمتهم: 

القارئ الشيخ محمد حشاد.

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع.

القارئ الشيخ  طه النعماني.

القارئ الشيخ عبدالناصر حرك.

القارئ الشيخ محمود سالمان الحلفاوي.

القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على مزيدٍ من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته، كما يشمل القرار جميع زملائهم من القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.