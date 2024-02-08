برنامج «لعلهم يفقهون» يستعرض كيفية استجلاب البركة في الطعام (فيديو)

استعرضت إحدى فقرات برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، والذي يقدمه الشيخ خالد الجندي، كيفية استجلاب البركة في طعامنا، عبر قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، وذكر الله.

ووفقا لأحد العلماء بالبرنامج، قال: «من يشتري حد الكفاف الذي يحتاجه من الطعام، عليه قراءة سورة قريش لاستزادة البركة».

وتابع خلال استضافته بالبرنامج: «عن الشيخ أحمد الدردير – رحمة الله عليه – كان إذا قرأ سورة قريش، وهي من صغار السور في كتاب الله، كثُر الطعام، نشتري حد الكفاف من الطعام»، موضحا «الطعام إذا أردت أن يطرح الله – عز وجل – فيه البركة فعليك بقراءة سورة قريش ثلاث مرات، بيقين أنه سبحانه سيبارك فيه».

وبدوره أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على حديثه، قائلاً: نأتي بأي طعام ونتلوا عليه: «بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ. لِإِيلَٰفِ قُرَيۡش* إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ* فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ* ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ».