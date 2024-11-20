جامعة مطروح تعلن الكشوف النهائية لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك طبقًا للجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية على مستوى جميع الكليات.

لم نتلق طعون في انتخابات الاتحادات الطلابية

وحول نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية، قال رئيس جامعة مطروح، في بيان، اليوم، إن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بكليات الجامعة؛ لم تتلق أية طعون من قِبل الطلاب على زملائهم المرشحين لخوض الانتخابات.

موعد انتهاء انتخابات الاتحادات الطلابية

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن إجراءات العملية الانتخابية ستستمر فعالياتها حتى يوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث ستنتهي بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، يعقبها انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة في ظل الخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الالتزام بالقواعد المنظمة في انتخابات الاتحادات الطلابية

ووجه رئيس جامعة مطروح بضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للانتخابات الطلابية ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية التي ستبدأ غدًا الخميس، على أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات بجميع الكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، داعيًا الطلاب بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا.