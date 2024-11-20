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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وبعثة «النقد الدولي» تتفهم مستهدفاتنا

كتب:

أحمد العانوسي
07:57 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وبعثة «النقد الدولي» تتفهم مستهدفاتنا

- «التعليم» تستعد لامتحانات نصف العام: تدقيق اختيار رؤساء اللجان 

- «المشاط»: تعزيز التعاون مع الشركاء لزيادة تنافسية الصادرات

- «الصحة»: 3 ملايين و226 ألف قرار علاج على نفقة الدولة فى 10 شهور

- «مونديال الأندية» يقرب «تاو» من الوداد المغربى

- وزير الاستثمار يبحث مع «إرجياس» التركية إنشاء مصنع لخطوط النفط والغاز والمياه

الصفحة الثانية

- مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار فى غزة

- «حزب الله» يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال فى جنوب لبنان بـ«صواريخ موجَّهة»

- الإدارة الأمريكية الجديدة: «لوتنيك» رهان «ترامب» لحقيبة التجارة ويختار «ليندا ماكمان» رئيسة الـ«WWE» السابقة لـ«التعليم»

- «البرهان»: لا وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب «الدعم السريع»

الصفحة الثالثة

- الحكومة توافق على تشريعين لـ«تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء» و«تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض»

- مصطفى عمار: بعد سقوطهم بـ11 عاماً.. كيف تفكر جماعة الإخوان وماذا تريد من مصر؟!

- «التموين» تتوسع فى إقامة أسواق «اليوم الواحد»

- بتوجيهات رئاسية.. «التخطيط» تمنح أحد مقارها لاتحاد الصحفيين العرب

- «البيئة»: التوافق حول تمويل المناخ لتلبية احتياجات الدول النامية

- «السياحة»: أسعار الحج البرى تبدأ بـ225 ألف جنيه

- «التحالف الوطني» يناقش دعم الشباب وتمكين «الأولى بالرعاية» لتحسين حياتهم

- «مكافحة الإدمان»: استثمار طاقات طلاب الجامعات وتدريبهم على العمل التطوعي

الصفحة الرابعة

-«نوَّرت يا قطن النيل».. الخير من «قبلي لبحري»

- الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»

- «قطاع الأعمال»: الهند الأولى فى الاستيراد.. وإنتاج «غزل 4» يصدَّر لباكستان والسعودية 

الصفحة الخامسة

- سوهاج: 671 فداناً المساحة الكلية للمحصول فى المحافظة

- بنى سويف: زيادة سعر التوريد فتحت شهية الفلاحين

- الفيوم: 2000 فدان تمت إضافتها للمساحة المنزرعة عن العام الماضي

- الغربية: تسهيلات حكومية شجعت على العودة للزراعة

- الإسماعيلية: استخدام أفضل البذور لـ«جيزة 92» لتحقيق أعلى إنتاج

- الشرقية: 28 حلقة للتسويق.. والندوات ساعدت فى تحقيق الوفرة

- نقيب الزراعيين: متوسط إنتاجية فدان القطن من 7.5 إلى 8.6 قنطار فى 12 محافظة

الصفحة السادسة

- محمد عبدالحافظ: .. وأصبح للاجئين قانون

- عمار على حسن: موقع الدستور من الديمقراطية

- أحمد رفعت: شركة «النصر» وعملية تجديد الآمال!

- د. خديجة حمودة: التاريخ يغلق أبوابه حزناً وألماً

- أميرة خواسك: مطاردة الإسرائيليين فى العالم

- د. منجى على بدر: مشاركة مصر فى «قمة العشرين»

الصفحة السابعة

- رئيس «البيت الفني»: الانتهاء من تطوير مسارح الدولة على رأس الأولويات.. وعروض احترافية لكبار النجوم فى الأقاليم

- هشام عطوة: عُدت إلى بيتي فى المسرح.. وعمليات التطوير تشمل الشكل والمضمون

- «القومي للترجمة»: خطة لنشر العناوين الجديدة من الإصدارات الحديثة أو الكتب الكلاسيكية

- «نهضة أفريقيا الزراعية».. إصدار جديد عن التحول الاقتصادي بالقارة

الصفحة الثامنة

- احتفالات فى «غرب سهيل» و«أبوغصون» للفوز بأفضل القرى عالمياً.. «أحلى بلد.. بلدي»

- أطفال ومسنون.. المزيكا على طريقة «خالد»: «منهج لكل آلة وهاوى»

- قِبلة المغامرين.. جبل «حماطة».. جنة للغوص والتخييم ورحلات السفاري

- 60 سنة فن.. «نسخ ورقعة وديواني».. حكاية شيخ الخطاطين

- انطلاق «أهل مصر».. يستضيف 120 شاباً وفتاة من «المحافظات الحدودية»

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بقلم أحمد العانوسي