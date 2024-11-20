اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وبعثة «النقد الدولي» تتفهم مستهدفاتنا
كتب:
أحمد العانوسي
07:57 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وبعثة «النقد الدولي» تتفهم مستهدفاتنا
- «التعليم» تستعد لامتحانات نصف العام: تدقيق اختيار رؤساء اللجان
- «المشاط»: تعزيز التعاون مع الشركاء لزيادة تنافسية الصادرات
- «الصحة»: 3 ملايين و226 ألف قرار علاج على نفقة الدولة فى 10 شهور
- «مونديال الأندية» يقرب «تاو» من الوداد المغربى
- وزير الاستثمار يبحث مع «إرجياس» التركية إنشاء مصنع لخطوط النفط والغاز والمياه
الصفحة الثانية
- مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار فى غزة
- «حزب الله» يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال فى جنوب لبنان بـ«صواريخ موجَّهة»
- الإدارة الأمريكية الجديدة: «لوتنيك» رهان «ترامب» لحقيبة التجارة ويختار «ليندا ماكمان» رئيسة الـ«WWE» السابقة لـ«التعليم»
- «البرهان»: لا وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب «الدعم السريع»
الصفحة الثالثة
- الحكومة توافق على تشريعين لـ«تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء» و«تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض»
- مصطفى عمار: بعد سقوطهم بـ11 عاماً.. كيف تفكر جماعة الإخوان وماذا تريد من مصر؟!
- «التموين» تتوسع فى إقامة أسواق «اليوم الواحد»
- بتوجيهات رئاسية.. «التخطيط» تمنح أحد مقارها لاتحاد الصحفيين العرب
- «البيئة»: التوافق حول تمويل المناخ لتلبية احتياجات الدول النامية
- «السياحة»: أسعار الحج البرى تبدأ بـ225 ألف جنيه
- «التحالف الوطني» يناقش دعم الشباب وتمكين «الأولى بالرعاية» لتحسين حياتهم
- «مكافحة الإدمان»: استثمار طاقات طلاب الجامعات وتدريبهم على العمل التطوعي
الصفحة الرابعة
-«نوَّرت يا قطن النيل».. الخير من «قبلي لبحري»
- الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»
- «قطاع الأعمال»: الهند الأولى فى الاستيراد.. وإنتاج «غزل 4» يصدَّر لباكستان والسعودية
الصفحة الخامسة
- سوهاج: 671 فداناً المساحة الكلية للمحصول فى المحافظة
- بنى سويف: زيادة سعر التوريد فتحت شهية الفلاحين
- الفيوم: 2000 فدان تمت إضافتها للمساحة المنزرعة عن العام الماضي
- الغربية: تسهيلات حكومية شجعت على العودة للزراعة
- الإسماعيلية: استخدام أفضل البذور لـ«جيزة 92» لتحقيق أعلى إنتاج
- الشرقية: 28 حلقة للتسويق.. والندوات ساعدت فى تحقيق الوفرة
- نقيب الزراعيين: متوسط إنتاجية فدان القطن من 7.5 إلى 8.6 قنطار فى 12 محافظة
الصفحة السادسة
- محمد عبدالحافظ: .. وأصبح للاجئين قانون
- عمار على حسن: موقع الدستور من الديمقراطية
- أحمد رفعت: شركة «النصر» وعملية تجديد الآمال!
- د. خديجة حمودة: التاريخ يغلق أبوابه حزناً وألماً
- أميرة خواسك: مطاردة الإسرائيليين فى العالم
- د. منجى على بدر: مشاركة مصر فى «قمة العشرين»
الصفحة السابعة
- رئيس «البيت الفني»: الانتهاء من تطوير مسارح الدولة على رأس الأولويات.. وعروض احترافية لكبار النجوم فى الأقاليم
- هشام عطوة: عُدت إلى بيتي فى المسرح.. وعمليات التطوير تشمل الشكل والمضمون
- «القومي للترجمة»: خطة لنشر العناوين الجديدة من الإصدارات الحديثة أو الكتب الكلاسيكية
- «نهضة أفريقيا الزراعية».. إصدار جديد عن التحول الاقتصادي بالقارة
الصفحة الثامنة
- احتفالات فى «غرب سهيل» و«أبوغصون» للفوز بأفضل القرى عالمياً.. «أحلى بلد.. بلدي»
- أطفال ومسنون.. المزيكا على طريقة «خالد»: «منهج لكل آلة وهاوى»
- قِبلة المغامرين.. جبل «حماطة».. جنة للغوص والتخييم ورحلات السفاري
- 60 سنة فن.. «نسخ ورقعة وديواني».. حكاية شيخ الخطاطين
- انطلاق «أهل مصر».. يستضيف 120 شاباً وفتاة من «المحافظات الحدودية»