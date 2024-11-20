اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وبعثة «النقد الدولي» تتفهم مستهدفاتنا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وبعثة «النقد الدولي» تتفهم مستهدفاتنا

- «التعليم» تستعد لامتحانات نصف العام: تدقيق اختيار رؤساء اللجان

- «المشاط»: تعزيز التعاون مع الشركاء لزيادة تنافسية الصادرات

- «الصحة»: 3 ملايين و226 ألف قرار علاج على نفقة الدولة فى 10 شهور

- «مونديال الأندية» يقرب «تاو» من الوداد المغربى

- وزير الاستثمار يبحث مع «إرجياس» التركية إنشاء مصنع لخطوط النفط والغاز والمياه

الصفحة الثانية

- مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار فى غزة

- «حزب الله» يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال فى جنوب لبنان بـ«صواريخ موجَّهة»

- الإدارة الأمريكية الجديدة: «لوتنيك» رهان «ترامب» لحقيبة التجارة ويختار «ليندا ماكمان» رئيسة الـ«WWE» السابقة لـ«التعليم»

- «البرهان»: لا وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب «الدعم السريع»

الصفحة الثالثة

- الحكومة توافق على تشريعين لـ«تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء» و«تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض»

- مصطفى عمار: بعد سقوطهم بـ11 عاماً.. كيف تفكر جماعة الإخوان وماذا تريد من مصر؟!

- «التموين» تتوسع فى إقامة أسواق «اليوم الواحد»

- بتوجيهات رئاسية.. «التخطيط» تمنح أحد مقارها لاتحاد الصحفيين العرب

- «البيئة»: التوافق حول تمويل المناخ لتلبية احتياجات الدول النامية

- «السياحة»: أسعار الحج البرى تبدأ بـ225 ألف جنيه

- «التحالف الوطني» يناقش دعم الشباب وتمكين «الأولى بالرعاية» لتحسين حياتهم

- «مكافحة الإدمان»: استثمار طاقات طلاب الجامعات وتدريبهم على العمل التطوعي

الصفحة الرابعة

-«نوَّرت يا قطن النيل».. الخير من «قبلي لبحري»

- الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»

- «قطاع الأعمال»: الهند الأولى فى الاستيراد.. وإنتاج «غزل 4» يصدَّر لباكستان والسعودية

الصفحة الخامسة

- سوهاج: 671 فداناً المساحة الكلية للمحصول فى المحافظة

- بنى سويف: زيادة سعر التوريد فتحت شهية الفلاحين

- الفيوم: 2000 فدان تمت إضافتها للمساحة المنزرعة عن العام الماضي

- الغربية: تسهيلات حكومية شجعت على العودة للزراعة

- الإسماعيلية: استخدام أفضل البذور لـ«جيزة 92» لتحقيق أعلى إنتاج

- الشرقية: 28 حلقة للتسويق.. والندوات ساعدت فى تحقيق الوفرة

- نقيب الزراعيين: متوسط إنتاجية فدان القطن من 7.5 إلى 8.6 قنطار فى 12 محافظة

الصفحة السادسة

- محمد عبدالحافظ: .. وأصبح للاجئين قانون

- عمار على حسن: موقع الدستور من الديمقراطية

- أحمد رفعت: شركة «النصر» وعملية تجديد الآمال!

- د. خديجة حمودة: التاريخ يغلق أبوابه حزناً وألماً

- أميرة خواسك: مطاردة الإسرائيليين فى العالم

- د. منجى على بدر: مشاركة مصر فى «قمة العشرين»

الصفحة السابعة

- رئيس «البيت الفني»: الانتهاء من تطوير مسارح الدولة على رأس الأولويات.. وعروض احترافية لكبار النجوم فى الأقاليم

- هشام عطوة: عُدت إلى بيتي فى المسرح.. وعمليات التطوير تشمل الشكل والمضمون

- «القومي للترجمة»: خطة لنشر العناوين الجديدة من الإصدارات الحديثة أو الكتب الكلاسيكية

- «نهضة أفريقيا الزراعية».. إصدار جديد عن التحول الاقتصادي بالقارة

الصفحة الثامنة

- احتفالات فى «غرب سهيل» و«أبوغصون» للفوز بأفضل القرى عالمياً.. «أحلى بلد.. بلدي»

- أطفال ومسنون.. المزيكا على طريقة «خالد»: «منهج لكل آلة وهاوى»

- قِبلة المغامرين.. جبل «حماطة».. جنة للغوص والتخييم ورحلات السفاري

- 60 سنة فن.. «نسخ ورقعة وديواني».. حكاية شيخ الخطاطين

- انطلاق «أهل مصر».. يستضيف 120 شاباً وفتاة من «المحافظات الحدودية»