حزب الله يعزز عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 12 هجوما

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله أعلن عن تنفيذ 12 عملية من الجنوب اللبناني تجاه مواقع وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت تجمعات جنود جيش الاحتلال المشاركين في العملية البرية على الأراضي اللبنانية وتحديدا في الخيام أو القطاع الغربي للجنوب اللبناني أو في المواقع العسكرية الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية بشكل مباشر، والتي تدار منها العملية البرية.

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية

وأضاف «سنجاب»، أن حزب الله استهدف عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وصولا إلى المقر الإداري للواء الجولاني مرتين، الأولى بمسيرات والثانية بالصواريخ وصولا إلى عكا ونهاريا وعدد من المناطق الأخرى في إطار المعادلات التي اتخذها حزب الله منذ اليوم الأول لهذه الاشتباكات أن التصعيد في الجنوب اللبناني يقابله تصعيد في المستعمرات الإسرائيلية.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة سور، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء وفقا لبيان الصحة اللبنانية، وقد تزيد هذه الأعداد مع استمرار الغارات الإسرائيلية.