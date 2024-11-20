أوهمهم بتوفير فرص عمل بالخارج.. سقوط مالك شركة متهم بالنصب في قبضة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، في وزارة الداخلية، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج -بدون ترخيص- ومقرها القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب استئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخلها على مضبوطات عبارة عن «جوازات سفر خاصة بالمجني عليهم – دفتر استلام نقدية - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة» وهاتف محمول يحوى دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنه.