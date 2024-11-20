الأوروبيون يحتفون بالسير مجدي يعقوب.. كيف أنقذ حياة 1000 شخص؟

تحتفل اليوم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بذكرى مرور 15 عامًا على تأسيسها، في حفل أُقيم بالمتحف المصري الكبير، حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة، مثل البروفيسور مجدي يعقوب والدكتور مجدي إسحاق، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.

وبمناسبة ذكرى مرور 15 عامًا، تستعرض «الوطن»، حكايات أجانب أنقذ حياتهم الدكتور مجدي يعقوب، بعدما أعلنت مؤسسة خيرية تسمى Brompton Awareness في إنجترا، عن إنقاذه 1000 حالة تابعة لها.

احتفاء المؤسسة الإنجليزية بالدكتور مجدي يعقوب

منذ 4 أيام، أتم البروفيسور مجدي يعقوب 89 عامًا من عمره، واحتفى به مجموعة من المواطنيين الأوربيين، وفور إعلان المؤسسة الإنجليزية عن ذكرى ميلاده، توالت الحكايات لأناس عاشوا عشرات السنين، بعدما أنقذ حياتهم.

أحد الأشخاص الذي يدعى كيلير لوت، هنأ مجدي يعقوب قائلاً: «عيد ميلاد سعيد للرجل الذي أعطاني والدي لمدة 38 عامًا ونصفًا إضافية، سأظل ممتنًا له إلى الأبد»، في إشارة لقيام البروفيسور المصري بإنقاذ حياة والده.

هاورد كاي، أعلن أن الدكتور مجدي يعقوب أنقذ حياته مرتين: «عيد ميلاد سعيد لبطلي، في عامي 1990 و 2004 أجرى لي عمليات جراحية وأعطاني حياتي!».

سيدة أخرى تدعى جيلي رود، علقت قائلة: «أتذكر أنني رأيت هذا الرجل الرائع في مؤسسة برومبتون، كان يشع نورًا جميلًا من حوله، إنه إنسان مميز حقًا، أتمنى أن يكون أسعد عيد ميلاد لك يا سيدي».

أطلق وليام بارنيل لقب «اللورد» على السير مجدي يعقوب قائلاً: «يجب أن يكون اللورد يعقوب الآن، لقد أنقذ أرواحًا لا حصر لها، وأجرى جراحات قلب مفتوح متقدمة بشكل كبير».

ساندرا: أنقذ حياة ابنتي

وكتبت سيدة أخرى تدعى ساندرا جيفري: «عيد ميلاد سعيد أستاذنا مجدي يعقوب، أنت رجل نبيل حقًا، ولا يسعني إلا أن أشكرك من أعماق قلبي على إجراء عملية جراحية أنقذت حياة ابنتي». .

والجدير بالذكر أن حفل الذكرى الـ 15 لتأسيس مؤسسة مجدي يعقوب، تضمن مقطع فيديو يتحدث عن إنجازاتها خلال الفترة الماضية، إذ أصبحت رمزًا للعطاء الإنساني والبحث العلمي، وقدمت خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب.