توريد أجهزة لمعامل مستشفيات البحيرة بقيمة تتخطى الـ6 ملايين جنيه

نسقّت الدكتورة ولاء قنديل مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بالبحيرة، مع شركات داعمة من المجتمع المدني لتوريد 3 أجهزة صور دم «سويلاب» بإجمالي مليون ومائتين جنيه لكل من مستشفيات الرحمانية، أبو المطامير، كفر الدوار العام .

توريد أجهزة طبية في مستشفيات البحيرة

كما نسقت مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بالبحيرة، توريد جهاز صور «مندراي» للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور بقيمة نصف مليون جنيه، وجهاز كيمياء دم «مندراي موديل Bolis 30i»، بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى توريد جهاز «Tosoh» للهرمونات ودلالات الأورام بقيمة مليون ونصف المليون جنيه لمستشفى كفر الدوار العام.

وأوضحت «قنديل»، في بيان، أن تطوير التقنيات المعملية لمواكبة أحدث آليات العمل في إطار حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن البحراوي بجودة وكفاءة عالية.

أعمال التطوير في مستشفيات البحيرة مستمرة

ومن جهته، أكد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن أعمال التطوير دائمة ومستمرة وتشمل جميع قطاعات الصحة بالبحيرة، مؤكداً أن التطوير يستدعي تكاتف وتضافر جميع الجهود، حيث أن ذلك يصب في مصلحة المواطن المصري ويساعد على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.