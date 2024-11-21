مكون غذائي شائع يحافظ على مستوى السكر في الدم.. 3 طرق لتناوله

يساهم النظام الغذائي في التحكم بنسبة السكر في الدم، وقد أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات العلمية فوائد البصل لمرضى السكر بفضل احتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية التي تحد من الأمراض المزمنة مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة والكالسيوم والحديد والماغنسيوم، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

ضبط نسبة السكر في الدم

يحتوي البصل على مركبات هامة تساعد على خفض نسبة السكر في الدم مثل الكيرسيتين والكبريت، وفق ما قاله الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، كما يحتوي البصل على مضادات للأكسدة مثل مركبات الفلافونويدات التي تحافظ على نسبة الجلوكوز في الدم.

ويحتوي البصل على سعرات حرارية قليلة ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات ما يساهم في تخلص مرضى السكر من الدهون الزائدة في الجسم، وهذا أمر يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، كما أضاف استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن»، أن البصل يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لمرضى السكري، مثل فيتامين ج وفيتامين ب و البوتاسيوم ما يعزز من وظائف جهاز المناعة.

خفض مستوى الكوليسترول الضار

يحقق البصل فوائد أخرى للجسم، إذ ثبتت قدرته على خفض مستوى الكوليسترول الضار ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساعد البصل على زيادة مستويات مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل هشاشة العظام، ويساهم في الوقاية من الإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في هضم الطعام، وفق موقع هيلث لاين.

ويمكنك تناول البصل بـ3 طرق مختلفة، وفق ما ذكره الموقع الطبي هيلث لاين:

- يمكن إضافة البصل على السلطة أو الشوربة أو الساندوتشات.

- يمكن تحضير عصير البصل وتناوله في الصباح الباكر، باتباع الخطوات التالية:

تقطيع 2 حبة من البصل ووضعها في كوب من الماء، ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الملح، ويمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل.

وضع جميع المكونات في الخلاط وخلطهم جيدًا حتى يصبح القوام متماسك.

- يمكن تحضير شوربة البصل باتباع الخطوات التالية:

نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في قدر على نار هادئة، ثم نضيف شرائح البصل ونركتها حوالي 20 دقيقة مع التقليب المستمر حتى ينضج البصل.