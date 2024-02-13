أكلة شعبية تقضي على الكوليسترول الضار.. اعرفها

يُعتبر الكوليسترول واحدا من الأمراض الشائعة في الوقت الراهن نتيجة العادات الخاطئة في تناول الطعام، وأصبح الجميع عرضة للإصابة به، دون أن يعرفوا ما أعراضه، ويفاجؤون بالإصابة بالإعياء دون سابق إنذار، إلى جانب أزماتٍ صحية أخرى، ونستعرض خلال التقرير التالي أكلة شعبية تقضي على الكوليسترول الضار.

أكلة مصرية شعبية تساعد في القضاء على الكوليسترول

يقول الدكتور شادي عبدالعال، استشاري التغذية العلاجية، إنّه توجد بعض الأكلات التي تساعد على السيطرة على نسبة الكوليسترول الضار، ومن بينها أكلة مصرية شعبية يحبها الجميع ويتناولوها بشكل يومي، إذ تساعد على القضاء على الكوليسترول الضار، وهي «الفول» الذي يُعد من الأكلات الصحية ويعالج الكوليسترول.

وأوضح أن الفول يعتبر من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير على القضاء على الكوليسترول الضار في الدم، وخصوصًا خلال تناوله على الريق، لأنّه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تكون قابلة للذوبان، وتنتفخ بالماء داخل الأمعاء، وتكون هلامًا يقوم بتغليف الأحماض الصفراوية، والتي تساعد على هضم وامتصاص الدهون.

تناول الفول بهذه الطريقة ليقضي على الكوليسترول

وتابع بأنّ الفول من البقوليات، وتناوله يعد مهمًا في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، والألياف الموجودة به تساعد على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الرغبة بتناول الأطعمة المليئة بالسعرات الحرارية والغنية بالدهون التي ترفع معدلات الكوليسترول بالدم، لكن يجب تناوله بزيت الزيون، وعدم إضافة أي دون مُشبّعة به، لأنّه إضافة الزيت أو الزبدة يؤدي لنتائج عكسية.

مشروب يقضي على الكوليسترول

وأشار إلى أنّه يمكن للمريض أن يحرص على مشروب الكركديه، الذي يعمل على تقليل الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية، ويعزز صحة القلب والشرايين.

الفاكهة التي تقضي على الكوليسترول

وتعد الفراولة من الفواكه التي بها العديد من العناصر الغذائية، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ومضادات الأكسدة.

أعراض الكولسترول الضار

وهناك أعراض شهيرة تدل على ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ومنها:

- ألم في الصدر.

- ضيق في التنفس.

- التخدير والوخز في اليدين والقدمين.

- ارتفاع ضغط الدم.