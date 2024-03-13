4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم.. تجنب تناولها خلال شهر رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة عند تناول وجبة الإفطار، يحرص الجميع على تناول مختلف الأطعمة الشهية والتي يشتهر بها بها الشهر الكريم، دون إدراك أنها من الممكن أن تصيبهم بأمراض مزمنة وتحديدًا مرض السكري، إذ توجد أطعمة ترفع نسبته في الدم.

حلويات شهر رمضان

هناك 4 أطعمة ترفع السكر في الدم ولابد من تجنب تناولها في رمضان، ويعد من أبرزها السكريات، خاصة أنه من المعروف أن الحلويات من أشهر الأطباق التي تشتهر بها السفرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك، لذلك لابد من تجنب تناول الحلويات.

العصائر الصناعية «المُحلية»، من المشروبات التي لابُد تجنبها خلال شهر رمضان المبارك، واستبدالها بعصائر طبيعية بنسبة سكر قليلة، وفق ما أوضحته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن».

الأطعمة الجاهزة

كما تعد الأطعمة الجاهزة، التي يلجأ إليها البعض خلال شهر رمضان، بسبب عدم مقدرتهم على تجهيز الأطعمة المنزلية، غير صحية لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر وتُصنف من الأطعمة التي ترفع نسبة السكر الدم، بسبب نسبة الكربوهيدرات المكررة.

تعتبر الفواكه من الأطعمة المفيدة للجسم، لأنها غنية بالألياف، والمعادن، والفيتامينات، إلا أن هناك ما يضر الجسد منها، وهي الفواكه المجففة، وذلك لأنها تحتوي على كمية سكريات مرتفعة، إذ تفقد الفواكه محتواها من السوائل عندما تجف، وتصبح السكريات بها شديدة التركيز، وهو ما يتسبب في ارتفاع مفاجيء لسكر الدم فور تناولها.